Клопп — о матче с «Манчестер Сити»: большую часть матча «Ливерпуль» играл превосходно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение мерсисайдцев в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).
«Большую часть матча мы играли превосходно. Я вижу по глазам журналистов, что вы считаете по-другому. Мне очень понравился матч. В первом тайме команды показали прекрасный футбол. Во второй половине встречи „Манчестер Сити“ немного изменил схему. Нам потребовалось немного времени на адаптацию, и мы снова были бы в игре.
Мы дали им слишком много возможностей. Они открыли счёт в матче, мы сравняли с пенальти. После гола Салаха мы снова были хороши, но затем допустили две серьёзные ошибки в обороне. При счёте 3:1 в их пользу трудно искать позитивные моменты. Ну а затем Филип Фоден гениально разобрался в ситуации с четвёртым голом.
Если мы будем играть в футбол так, как делали это сегодня в течение длительного времени, то мы будем выигрывать матчи, сто процентов. Напряжённая борьба за первую четвёрку? Мы будем стараться изо всех сил. Осталось ещё достаточно матчей, чтобы добиться попадания в Лигу чемпионов. Но мы должны как можно скорее начать выигрывать матчи", — цитирует немецкого специалиста BBC.
Видео победного гола «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.
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