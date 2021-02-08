Экс-хавбек «Реала» Карамбё: Головин скоро станет большой звездой

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбё поделился мнением об игре хавбека «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой. Александр продемонстрировал это против «Нима», забив красивые голы и отдав голевую передачу. Он прекрасно сыграл. Надеюсь, что Головин будет регулярно выдавать такое представление. Это было просто волшебно», — сказал Карамбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом». Это первый российский хет-трик за всю историю французского чемпионата. Также Головин впервые во взрослой карьере забил три гола за матч.



В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (54).