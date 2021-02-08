Борис Ротенберг заявил о готовности «Сочи» помочь «Тамбову» игроками

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший сообщил, что клуб готов оказать помощь «Тамбову», лишившемуся большинства футболистов на фоне серьёзных финансовых проблем.
«Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», — приводит слова Ротенберга Sport24.
5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве. При этом впоследствии в клубе допустили, что могут отозвать его.
На днях Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по ситуации с «Тамбовом». Представители лиги составили дорожную карту по выводу клуба из кризиса. Позже глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» может досрочно получить от лиги порядка 51 млн рублей за сезон-2020/2021. На данный момент клуб имеет на балансе около 120 млн рублей. Также Прядкин заявил, что «Тамбов» будет жить, и для этого предпринимаются все необходимые меры.
- 8 февраля 2021
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