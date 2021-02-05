Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований — 322 449 677,52 руб. Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда Тамбовской области.

Иск о признании должника банкротом к производству пока не принят.

Несколькими днями ранее пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала заявление по ситуации с «Тамбовом», который оказался в трудном финансовом положении. Представители РПЛ составили дорожную карту по выводу клуба из кризиса.

Позже глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» может досрочно получить от лиги порядка 51 млн рублей за сезон-2020/2021. На данный момент клуб имеет на балансе около 120 млн рублей. Также Прядкин заявил, что «Тамбов» будет жить и для этого предпринимаются все необходимые меры.