«Актобе» подпишет французского полузащитника
Французский полузащитник литовского «Жальгириса» Уго Видемон продолжит карьеру в казахстанском «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.
Хавбек уже выступал под руководством Алексея Баги, который являлся наставником в «Жальгирисе» в 2020 году, поэтому возможности 27-летнего игрока хорошо известны главному тренеру красно-белых. В ближайшие дни француз должен присоединиться к «Актобе» на учебно-тренировочном зимнем сборе в Турции.
Переходу Видемона может помешать его действующий контракт с клубом из Вильнюса, однако, по информации источника, всё идёт к тому, что стороны расторгнут соглашение по обоюдному согласию.
Видемон за время карьеры также успел поиграть во французских клубах «Клермон» и «Аяччо», в польской «Висле» и бельгийском «Тюбизе».
Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал ничью с «Актобе» в товарищеском матче
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