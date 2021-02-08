«Актобе» подпишет французского полузащитника

Французский полузащитник литовского «Жальгириса» Уго Видемон продолжит карьеру в казахстанском «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

Хавбек уже выступал под руководством Алексея Баги, который являлся наставником в «Жальгирисе» в 2020 году, поэтому возможности 27-летнего игрока хорошо известны главному тренеру красно-белых. В ближайшие дни француз должен присоединиться к «Актобе» на учебно-тренировочном зимнем сборе в Турции.



Переходу Видемона может помешать его действующий контракт с клубом из Вильнюса, однако, по информации источника, всё идёт к тому, что стороны расторгнут соглашение по обоюдному согласию.

Видемон за время карьеры также успел поиграть во французских клубах «Клермон» и «Аяччо», в польской «Висле» и бельгийском «Тюбизе».