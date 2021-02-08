Черчесов встретился с Аленичевым и Титовым в Турции. Видео

Тренерский штаб сборной России посетил контрольный матч второго состава «Рубина» с «Томью», передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



На стадионе отеля Беллис в Белеке состоялась неожиданная встреча экс-представителей московского «Спартака» — главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко повидались с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. Бывшие одноклубники тепло пообщались и сделали совместное фото на память.

Ранее Черчесов встретился с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу и наставником «Астаны» Андреем Тихоновым. В настоящее время специалист вместе со своим штабом следит за российскими клубами и футболистами на сборах в Турции.