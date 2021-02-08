«Рубин» проиграл «Томи» Кержакова

«Томь» одержала победу в товарищеском матче с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 3:2.



Казанская команда вышла вперёд на 6-й минуте матча благодаря пенальти, однако пропустила уже спустя 10 минут. В середине первого тайма подопечные Александра Кержакова сначала не реализовали одиннадцатиметровый удар, а затем всё же повели в счёте. Во второй половине матча команды обменялись голами.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Леонида Слуцкого отделяют 5 очков, от зоны стыковых матчей — 14 очков. «Томь» с 17 очками после 26 туров располагается в зоне вылета, на 21-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

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