Слуцкий прокомментировал травмы двух футболистов «Рубина» во время матча с «Томью»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травмы футболистов, полученные во время товарищеского матча с «Томью». Защитники Михаил Меркулов и Алексей Грицаенко не смогли самостоятельно покинуть поле.

«Это жизнь, здесь ничего не сделаешь. Понятно, что нужно было организовывать матчи для игроков, которые мало играют. Это нормальная практика. Обычно играется дополнительный тайм, но не было физической возможности у наших соперников. Меркулов просто вышел попробовать после длительной травмы. Посмотрим, какая ситуация и у Грицаенко тоже. Обидно, конечно.



Некоторые игроки не получают практики в официальных матчах, пока чуть послабее. В основном играла молодёжь: Климов, Косарев, Суриков. Или те, кто не так часто используется, новички: Костюков, Карпов, который на просмотре. На третьем сборе Карпова не будет, но мы будем следить за молодым и интересным футболистом», — сказал Слуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.