«Ростов» выкупит Тугарева у «Локомотива»
«Ростов» выкупит у «Локомотива» полузащитника Романа Тугарева, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Роман Тугарев присоединился к ростовской команде в октябре 2020 года на правах арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона-2020/2021.
Роман Тугарев — воспитанник «железнодорожников». Полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. Действующий контракт хавбека с «Локомотивом» рассчитан до конца 2022 года. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал одну результативную передачу.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек сыграл 8 матчей за «Ростов» и забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 800 тыс.
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