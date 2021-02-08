«Ростов» выкупит Тугарева у «Локомотива»

«Ростов» выкупит у «Локомотива» полузащитника Романа Тугарева, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Роман Тугарев присоединился к ростовской команде в октябре 2020 года на правах арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона-2020/2021.

Роман Тугарев — воспитанник «железнодорожников». Полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. Действующий контракт хавбека с «Локомотивом» рассчитан до конца 2022 года. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал одну результативную передачу.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек сыграл 8 матчей за «Ростов» и забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 800 тыс.