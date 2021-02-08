Новичок «Уфы» Бауэр пропустит сборы из-за карантина

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, когда к команде присоединится новичок клуба защитник Мориц Бауэр, перешедший из «Сток Сити».
«Бауэр сейчас находится на карантине, всё нормально. Как пройдёт, будет играть. Карантин будет проходить в России, на сборы Мориц не поедет», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Бауэр перешёл в «Уфу» на правах аренды до конца сезона. В нынешнем розыгрыше английского Чемпионшипа 29-летний австрийский футболист сыграл в 5 матчах и забил 3 гола. С 2016 по 2018 год Бауэр выступал за «Рубин». В ходе своей карьеры также защищал цвета «Селтика» и «Грасхопперса».
После 19 туров «Уфа», набрав 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне вылета.
- 8 февраля 2021
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