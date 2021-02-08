Главные трансферы недели в РПЛ. Наших в Европе всё больше!

Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля, и клубы продолжают активную подготовку к нему. В том числе на трансферном рынке. Суммируем переходы, которые случились на этой неделе.
Герман Онугха, из «Краснодара» в «Вайле» (аренда до конца сезона)
Насыщенная неделя выдалась у Германа. Ещё недавно он был в «Тамбове», где хорошо себя зарекомендовал. Затем Онугха досрочно вернулся в «Краснодар», но, как оказалось, ненадолго. Нападающим заинтересовались в Европе: речь шла, в частности, о «Фортуне» из Дюссельдорфа. В итоге Герман стал игроком датского «Вайле», в котором выступает воспитанник «Краснодара» и «Спартака» Иван Репях. Там Онугха проведёт вторую часть сезона. По нашей информации, датский клуб имеет право выкупа.
Алексей Грицаенко, из «Тамбова» в «Рубин» (бесплатно)
Тамбовчане из-за финансового коллапса лишились практически всех игроков основы. Одним из тех, кто покинул «Тамбов», стал Алексей Грицаенко. Защитник перебрался в «Рубин», подписав контракт с казанским клубом на четыре года. «Я очень рад, что перешёл именно в «Рубин», — признался Алексей. — Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту. Коллектив — супер. С кем-то из игроков я уже был знаком, поэтому получилось достаточно быстро влиться в коллектив».
Михаил Костюков, из «Тамбова» в «Рубин» (бесплатно)
Вместе с Грицаенко в «Рубин» перекочевал Михаил Костюков. Его контракт с клубом также рассчитан на четыре года. «В «Рубине» очень молодая, амбициозная команда, которой по силам добиться многого. Здесь всё на высшем уровне. Я давно хотел поработать с таким топовым тренером, как Леонид Слуцкий», — сказал Михаил клубной пресс-службе «Рубина».
Мориц Бауэр, из «Сток Сити» в «Уфу» (аренда до конца сезона)
Австриец, ранее выступавший за «Рубин», возвращается в РПЛ. Последние три года Мориц провёл в «Сток Сити», где дела у него шли не лучшим образом. «Бауэр хотел вернуться в Россию, — заявил гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков. — Ему нужна игровая практика. То, что он был в «Рубине», сыграло большую роль. Мориц знает нашу страну, и, я думаю, ему здесь нравится».
Посты трёхлетней давности «инстаграм» игрока это подтверждают:
Хэштег #iloveyourussia говорит о многом. «Мне очень нравилось жить в России, — признался однажды Мориц. — Не могу сказать ни одного плохого слова про Россию. Всё было просто невероятно: люди очень тепло ко мне относились, там я сильно вырос как футболист». В «Уфе» Бауэр проведёт следующие полгода. А может, и задержится надолго, раз в «Стоке» не получилось.
Максим Глушенков, из «Спартака» в «Химки» (аренда до конца сезона)
Глушенкову никак не удаётся закрепиться в основе «Спартака». После яркого отрезка в «Крыльях Советов» казалось, что Максим должен был «выстрелить» в этом сезоне. Однако обидная травма выбила его на несколько месяцев из футбола.
Глушенков уже возобновил тренировки и готовится к полноценному возвращению на поле. Набирать форму Максим отправился в «Химки», где он может рассчитывать на большее количество игрового времени. Главное — чтобы без травм.
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