Филипенко: когда приехал в «Спартак», там были Титов, Павлюченко. Я как в музей попал

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко, ныне выступающий за солигорский «Шахтёр», после товарищеского матча двух команд поделился воспоминаниями от пребывания в московском клубе.

«Очень приятно сыграть со „Спартаком“. Поговорил ли с кем-нибудь? С той команды, в которой я играл, никого сейчас нет, поэтому особо не с кем пообщаться.



Самые яркие впечатления? Сама команда. Когда я приехал в „Спартак“, там был Егор Титов, Максим Калиниченко, Роман Павлюченко. Я как в музей какой-то попал, тренировался рядом с легендами клуба. Конечно, запомнились болельщики „Спартака“, потому что они потрясающие. Ещё матчи с ЦСКА — что-то нереальное», — сказал Филипенко в интервью пресс-службе красно-белых.

Егор сыграл за «Спартак» 16 матчей в чемпионате России, отправлялся в аренду в «Томь» и «Сибирь».