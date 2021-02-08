Генрих Мхитарян может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в «Ювентусе». Руководство туринского клуба попробует бесплатно подписать 32-летнего армянина в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Действующий контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает ближайшим летом, а переговоры о пролонгации сотрудничества продвигаются не особо продуктивно. В июне Генрих станет свободным агентом, чем и хочет воспользоваться «старая синьора».
Немаловажную роль в этой сделке может сыграть футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы Мхитаряна и находится в отличных отношениях с руководством «Ювентуса».
Transfermarkt оценивает Генриха в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 армянский атакующий хавбек провёл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
- 8 февраля 2021
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