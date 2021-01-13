Генрих Мхитарян: у нас с «Ромой» не было времени обсудить контракт

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался о ситуации со своим действующим контрактом, рассчитанным до лета.
«Рома» поверила в меня. По моей игре должно быть видно, что я счастлив здесь. Что касается контракта, у нас не было времени обсудить его. В течение нескольких дней у нас сначала был матч с «Интером», а теперь будет встреча с «Лацио». Скоро поговорим», — цитирует Мхитаряна Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Мхитарян в прошлом сезоне выступал за «Рому» на правах аренды из «Арсенала», а перед началом этой кампании расторг контракт с лондонским клубом и перебрался в стан «волков» на постоянной основе. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провёл 17 матчей в итальянской Серии А, забил 8 голов (1 – с пенальти) и отдал 8 результативных передач.
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