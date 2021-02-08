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Серхио Агуэро хочет обсудить своё будущее с руководством «Манчестер Сити»

Серхио Агуэро хочет обсудить своё будущее с руководством «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Сити» пока не начинал переговоры с нападающим Серхио Агуэро о продлении контракта.

Как информирует The Athletic, стороны спокойно относятся к ситуации и не планируют никуда спешить. У Агуэро есть различные варианты продолжения карьеры, однако аргентинец первым делом хочет обсудить дальнейшие действия с руководством «горожан».

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года.

32-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

2 февраля появилась информация, что Серхио Агуэро не сможет помочь «горожанам» в ближайшие три-четыре недели из-за затянувшегося восстановления после COVID-19.

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