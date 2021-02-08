Серхио Агуэро хочет обсудить своё будущее с руководством «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» пока не начинал переговоры с нападающим Серхио Агуэро о продлении контракта.
Как информирует The Athletic, стороны спокойно относятся к ситуации и не планируют никуда спешить. У Агуэро есть различные варианты продолжения карьеры, однако аргентинец первым делом хочет обсудить дальнейшие действия с руководством «горожан».
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года.
32-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
2 февраля появилась информация, что Серхио Агуэро не сможет помочь «горожанам» в ближайшие три-четыре недели из-за затянувшегося восстановления после COVID-19.
- 8 февраля 2021
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