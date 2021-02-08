Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал слухи об интересе к Зиньковскому из Нидерландов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес к фланговому нападающему команды Антону Зиньковскому из Нидерландов и рассказал о сильных сторонах 24-летнего игрока.
«Интерес к Зиньковскому из Нидерландов? Вот этого не знаю. Обычно такие разговоры возникают после приезда селекционеров на игру. Сразу появляются слухи об интересе того или иного клуба. Зиньковский — хороший футболист. В России мало игроков, которые могут привлечь внимание ярким дриблингом. Скорость и агрессивность в атаке у него есть. Мы надеемся, что он как можно дольше будет игроком нашей команды. У нас сложилась «химия», не хотелось бы её растерять», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ранее «Чемпионату» стало известно об интересе к Зиньковскому со стороны «Витесса».
- 8 февраля 2021
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