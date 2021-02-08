Хорхе Сампаоли в четвёртый раз стал отцом
Бывший главный тренер «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в четвёртый раз стал отцом. Сегодня, 8 февраля, жена 60-летнего специалиста Паула Валенца родила сына, которого супруги назвали Бенто.
«Добро пожаловать, Бенто», — написал Алехандро Сампаоли, сын Хорхе Сампаоли, на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Алехандро Сампаоли в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Сампаоли может возглавить «Марсель», который покинул Андре Виллаш-Боаш. Французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался. На данный момент Сампаоли работает в «Атлетико Минейро». Ранее аргентинский специалист тренировал сборные Чили и Аргентины, «Севилью» и ряд клубов из Южной Америки.
Рекомендуем вам
- 8 февраля 2021
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:39
-
16:28
-
16:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам