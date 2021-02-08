Хорхе Сампаоли в четвёртый раз стал отцом

Бывший главный тренер «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в четвёртый раз стал отцом. Сегодня, 8 февраля, жена 60-летнего специалиста Паула Валенца родила сына, которого супруги назвали Бенто.



«Добро пожаловать, Бенто», — написал Алехандро Сампаоли, сын Хорхе Сампаоли, на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Алехандро Сампаоли в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Сампаоли может возглавить «Марсель», который покинул Андре Виллаш-Боаш. Французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался. На данный момент Сампаоли работает в «Атлетико Минейро». Ранее аргентинский специалист тренировал сборные Чили и Аргентины, «Севилью» и ряд клубов из Южной Америки.