Давид Алаба просит у «Челси» около € 22 млн в год

«Челси» планирует подписать контракт с защитником «Баварии» и сборной Австрии Давидом Алабой.
По информации The Telegraph, окружение австрийца сообщило лондонскому клубу, что футболист хочет зарабатывать в новой команде около € 22 млн в год. «Аристократы» не готовы во время пандемии COVID-19 и вызванного ею финансового кризиса платить такую сумму и просят Давида снизить финансовые запросы.
Давид Алаба является воспитанником мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне австрийский футболист в 19 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ранее 28-летний австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.
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