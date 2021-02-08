Ещё два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

Полузащитники мадридского «Атлетико» Эктор Эррера и Тома Лемар заразились коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт испанского клуба.



Оба футболиста отправлены на карантин в соответствии с инструкциями органов здравоохранения и протоколами Примеры. Напомним, в конце января стало известно о заражении коронавирусом Янника Карраско и Марио Эрмосо.

В нынешнем сезоне Эррера принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, но результативными действиями не отметился. Лемар сыграл в 17 встречах Примеры сезона-2020/2021, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Мадридский «Атлетико» набрал в 19 встречах 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят «Барселона» (43) и мадридский «Реал» (43).