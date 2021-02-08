Дриусси перейдёт из «Зенита» в «Ривер Плейт» только при определённом условии

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси всё ещё может перейти в «Ривер Плейт» на правах аренды, но только при одном условии: перед этим он должен продлить контракт с российским клубом. Об этом сообщает аргентинский журналист Эмилиано Палуди в «Твиттере».

Агент игрока уже ведёт переговоры о пролонгации сотрудничества с «Зенитом». Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

По информации источника, пока Дриусси не продлит контракт с сине-бело-голубыми, руководство клуба не отпустит его в аренду. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля, поэтому «Ривер Плейт» в форсированном темпе пытается договориться о подписании Себастьяна.

Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма той сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн.