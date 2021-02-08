АПЛ объявила ещё о двух положительных результатах тестов на коронавирус

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё два положительных результата.



«Английская Премьер-лига сегодня, 8 февраля, может подтвердить, что в период с понедельника, 1 февраля, по воскресенье, 7 февраля, 2970 игроков и сотрудников клубов прошли тестирование на COVID-19. У двоих из них были получены новые положительные результаты тестов. Игроки или сотрудники клубов, получившие положительный результат, будут изолированы на 10 дней», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.



На прошлой неделе в результате тестирования игроков и персонала команд английской Премьер-лиги было выявлено 7 положительных результатов тестов.



Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После 23 туров лидером соревнований является набравший 50 очков «Манчестер Сити».

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