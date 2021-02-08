«Ничего особенного. Это мужской коллектив». Защитник «Урала» — о драке с президентом клуба

Защитник «Урала» Денис Кулаков подрался с президентом клуба Григорием Ивановым. 34-летний украинский футболист заявил, что в их конфликте не было ничего особенного.

«Драка с Григорием Ивановым? Как именно это было, не имею права рассказывать. Это внутренняя кухня, которая должна остаться в раздевалке. Такой момент был, но ничего особенного. Это мужской коллектив. На следующий день пожали друг другу руки и забыли обо всём.

Такие эмоции у Григория Викторовича почаще, чем у меня. Тогда у меня тоже были чересчур бурные эмоции. Конечно, я извинился. Всё осталось в прошлом. Как поздравили его с днём рождения? Всей командой вышли в лобби и поздравили, так как он рано утром уезжал в Дубай. Ему было приятно. Нам тоже», — приводит слова Кулакова Матч ТВ.

В сезоне-2020/2021 Кулаков провёл в составе «Урала» 21 матч и отдал 3 результативные передачи.