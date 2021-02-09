Томас Мюллер: «Бавария» могла закончить игру с «Аль-Ахли» раньше

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли» (2:0).



«Это была заслуженная победа, но мы могли забить второй гол раньше и закончить игру. Мы достигли своей цели и вышли в финал. Теперь у „Баварии“ есть шанс выиграть клубный чемпионат мира», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany на своей странице в «Твиттере».

На 17-й минуте встречи счёт открыл польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, результативную передачу отдал форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Во втором тайме, на 85-й минуте, Левандовски оформил дубль, забив гол после передачи нападающего Лероя Зане.

Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля, начало — в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».