Флик прокомментировал победу «Баварии» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли» (2:0).
«Ранее я посмотрел первый полуфинал. Нам будет противостоять серьёзный соперник. Нужно быть собранными. Горецка и Мартинес не присоединятся к нам. Жаль, ведь они оба хотели приехать. Важно, чтобы они могли тренироваться в Мюнхене. Снова играть с болельщиками — это здорово. Мне вновь пришлось повышать голос, чтобы передать инструкции игрокам», — приводит слова Флика Bayern & Germany на своей странице в «Твиттере».
Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля, начало — в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».
- 9 февраля 2021
-
02:08
-
01:45
-
01:32
-
00:58
-
00:51
-
00:49
-
00:42
-
00:34
-
00:27
-
00:21
-
00:12
-
00:03
- 8 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:35
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
22:53
-
22:44
-
22:38
-
22:26
-
22:23
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:39