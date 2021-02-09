Флик прокомментировал победу «Баварии» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли» (2:0).



«Ранее я посмотрел первый полуфинал. Нам будет противостоять серьёзный соперник. Нужно быть собранными. Горецка и Мартинес не присоединятся к нам. Жаль, ведь они оба хотели приехать. Важно, чтобы они могли тренироваться в Мюнхене. Снова играть с болельщиками — это здорово. Мне вновь пришлось повышать голос, чтобы передать инструкции игрокам», — приводит слова Флика Bayern & Germany на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля, начало — в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».