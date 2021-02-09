Понсе рассказал, на какую сумму Тедеско штрафует игроков «Спартака» за опоздания

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.
«Тедеско всегда очень чётко объясняет, что ему от нас нужно. Сначала в теории, потом на тренировках. И каждый раз, когда что-то идёт не так, Доменико останавливает занятие и объясняет снова, а мы продолжаем отрабатывать до тех пор, пока не получится так, как было задумано изначально.
Ещё одна особенность — штрафы. Например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит € 100. Я пару раз попадался. Есть ли штрафы за лишний вес? Нет, потому что таких проблем в команде просто не существует. Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом», — цитирует Понсе Sport24.
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