Понсе рассказал, на какую сумму Тедеско штрафует игроков «Спартака» за опоздания

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.



«Тедеско всегда очень чётко объясняет, что ему от нас нужно. Сначала в теории, потом на тренировках. И каждый раз, когда что-то идёт не так, Доменико останавливает занятие и объясняет снова, а мы продолжаем отрабатывать до тех пор, пока не получится так, как было задумано изначально.



Ещё одна особенность — штрафы. Например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит € 100. Я пару раз попадался. Есть ли штрафы за лишний вес? Нет, потому что таких проблем в команде просто не существует. Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом», — цитирует Понсе Sport24.

Тедеско всё ещё в поисках. Что мы узнали из последних контрольных матчей «Спартака» Немецкий тренер либо темнит, либо рискует.