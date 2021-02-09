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Бывший шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Енисея»

Бывший шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Енисея»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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«Енисей» на своём официальном сайте объявил о назначении Антона Евменова на должность спортивного директора клуба.

Ранее Евменов занимал пост шеф-скаута петербургского «Зенита», а в ЦСКА работал спортивным директором. В ходе карьеры также трудился в «Москве» и был управляющим директором кипрского «Пафоса».

«Мы рады приветствовать Антона Евменова в «Енисее», желаем успешной и плодотворной работы на благо красноярского футбола!» — говорится в сообщении клуба.

«Енисей», набрав 37 очков в 26 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от зоны стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу на 16 очков. От зоны вылета команду отделяют 9 очков. В первом матче после зимнего перерыва красноярцы сыграют дома с «Волгарём». Встреча состоится 27 февраля.

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