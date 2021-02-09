Карагандинский «Шахтёр» может подписать форварда сборной Черногории

Нападающий сборной Черногории Шалета Кордич может продолжить карьеру в Казахстане. К подписанию 27-летнего форварда близок карагандинский «Шахтёр», сообщает meta-ratings.kz.

Сейчас нападающий выступает в составе черногорской «Подгорицы». В сезоне-2020/2021 он провёл за команду 18 матчей и забил 10 голов, чем и привлёк на себя внимание селекционной службы «горняков». С осени 2020 года Кордич стал вызываться в сборную Черногории.

На Шалету Кордича также претендовал ряд других казахстанских клубов, но «Шахтёр» выиграл конкуренцию за право подписания игрока. Сейчас стороны обсуждают финансовые детали сотрудничества.

Transfermarkt оценивает Кордича в € 225 тыс.

Ранее сообщалось, что карагандинский «Шахтёр» близок к продлению контракта с российским полузащитником Арсеном Хубуловым.