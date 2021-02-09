Карагандинский «Шахтёр» может подписать форварда сборной Черногории

Нападающий сборной Черногории Шалета Кордич может продолжить карьеру в Казахстане. К подписанию 27-летнего форварда близок карагандинский «Шахтёр», сообщает meta-ratings.kz.
Сейчас нападающий выступает в составе черногорской «Подгорицы». В сезоне-2020/2021 он провёл за команду 18 матчей и забил 10 голов, чем и привлёк на себя внимание селекционной службы «горняков». С осени 2020 года Кордич стал вызываться в сборную Черногории.
На Шалету Кордича также претендовал ряд других казахстанских клубов, но «Шахтёр» выиграл конкуренцию за право подписания игрока. Сейчас стороны обсуждают финансовые детали сотрудничества.
Transfermarkt оценивает Кордича в € 225 тыс.
Ранее сообщалось, что карагандинский «Шахтёр» близок к продлению контракта с российским полузащитником Арсеном Хубуловым.
- 9 февраля 2021
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