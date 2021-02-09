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«Мяч на его стороне». Гендиректор «Уфы» — о возможном возвращении Шамиля Газизова

«Мяч на его стороне». Гендиректор «Уфы» — о возможном возвращении Шамиля Газизова
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал возможное возвращение Шамиля Газизова в уфимский клуб. Ранее он занимал пост гендиректора клуба.

«Шамиль Газизов всегда рядом с «Уфой». Он нам постоянно помогает и советует. Мне кажется, Шамиль Камилович никогда не оставит «Уфу» — это его родной клуб, он к нему неравнодушен.

Вернётся ли к работе в клубе? Мы даже не разговариваем на эту тему. Сейчас он просто рядом с командой. Никакой ясности нет, но, как говорится, мяч на стороне Газизова», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сегодня, 9 февраля, Газизов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывали на товарищеском матче «Уфа» — «Торпедо» (1:0).

Черчесов и Газизов присутствуют на матче «Уфа» — «Торпедо»
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