«Мяч на его стороне». Гендиректор «Уфы» — о возможном возвращении Шамиля Газизова

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал возможное возвращение Шамиля Газизова в уфимский клуб. Ранее он занимал пост гендиректора клуба.

«Шамиль Газизов всегда рядом с «Уфой». Он нам постоянно помогает и советует. Мне кажется, Шамиль Камилович никогда не оставит «Уфу» — это его родной клуб, он к нему неравнодушен.



Вернётся ли к работе в клубе? Мы даже не разговариваем на эту тему. Сейчас он просто рядом с командой. Никакой ясности нет, но, как говорится, мяч на стороне Газизова», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сегодня, 9 февраля, Газизов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывали на товарищеском матче «Уфа» — «Торпедо» (1:0).