Румменигге: Салах — это африканский Месси

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился своим мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.



«На мой взгляд, Салах — это африканский Месси. Безусловно, у него есть все необходимые навыки, чтобы играть за лучшие команды мира. То, чего достиг Салах, можно сравнить с достижениями Месси в «Барселоне» или Роналду в «Реале», — приводит слова Румменигге Goal.com.



Ранее Салах был признан лучшим футболистом десятилетия в Африке по версии IFFHS. Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне египетский форвард принял участие в 22 встречах за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. С 2011 года Салах вызывается в национальную команду Египта.