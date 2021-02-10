«Обидная неудача». Семак охарактеризовал выступление «Зенита» в последнем розыгрыше ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении «Зенита» в еврокубковой кампании сезона-2020/2021. Наставник сине-бело-голубых также объяснил причины неудач своей команды.
«Назвать выступление «Зенита» в Лиге чемпионов одним словом? Неудача. Если бы не факторы, не зависящие от нас, то можно было бы назвать это другим словом. Очень обидная лигочемпионская кампания.
В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, где-то не хватило везения, где-то повлияли ошибки. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время почти без подготовки.
Когда выходили полноценным составом – с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков.
Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно взять. А уровень молодых игроков что в «Локомотиве», что в «Краснодаре», что в «Зените», естественно, отличается от уровня основы», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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