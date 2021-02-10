Семак: никаких предпосылок для моей отставки нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи по поводу своей отставки. Наставник сине-бело-голубых считает, что у руководства клуба нет предпосылок к его увольнению.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Перед подписанием контракта ставятся задачи: например, борьба за первое место в РПЛ и попадание в Лигу чемпионов. Тренер вправе согласиться и отказаться от задач или же сказать: «Эти задачи мы выполним, эти – нет, но, чтобы их выполнить, нужны определённые условия». В моём случае было точно так же, поэтому никаких предпосылок к отставке по поставленным задачам нет», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

На момент зимней паузы в сезоне-2020/2021 «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах.