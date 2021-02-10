«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско. Рассмотрение — 17 февраля

«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию главного тренера Доменико Тедеско. Её рассмотрят в РФС 17 февраля, сообщает ТАСС. Об этом сообщил представитель службы коммуникаций РФС. Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи чемпионата с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо».
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0). был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три игры. Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей. Полузащитник хозяев Жоаозиньо признан невиновным.
Напомним, Тедеско показывал в сторону скамейки запасных жест «шелест купюр». Также конфликт произошёл в подтрибунном помещении, где наставник «Спартака» вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым. Между представителями команд произошла потасовка, а Тедеско затем заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать Жоаозиньо. Бородина же Доменико обвинил в расизме, поскольку тот сказал ему: «Это наша земля».
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