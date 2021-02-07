Тедеско: могу представить возвращение в «Спартак», если этого захотят клуб и болельщики

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что не отрицает возвращения в московский клуб. Напомним, контракт немецкого специалиста с красно-белыми истекает летом этого года, Тедеско отклонил предложение москвичей о продлении соглашения.

«Никто не знает, что случится в будущем после окончания пандемии. Люблю Москву и особенно «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Но сейчас самое важное, что могу пожать руку всем, с кем работал, и честно смотреть им в глаза, чтобы однажды, возможно, встретиться снова», — цитирует Тедеско Sport24.

«Спартак» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице.