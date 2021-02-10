Антонио Конте: «Интер» восстановил свой авторитет. Мы напугали «Ювентус»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал вылет своих подопечных из Кубка Италии по итогам ответного полуфинального матча с «Ювентусом» (0:0).
«Нам нужно было реализовывать моменты. Жаль, что этого не произошло, потому что в итоге мы увидели две команды, которые бились до конца. Мы заплатили за результат в первом матче, за подарки, которые сделали сопернику. Мы пытались забить до самого финального свистка, потому что гол усложнил бы «Ювентусу» жизнь. Ошибки случаются, на них нужно учиться и начинать заново.
Что касается Лукаку, он не выглядел на сто процентов своих возможностей, но даже сегодня отдал всего себя игре. Иногда ты находишься в лучшей форме, а иногда происходит иначе. Ромелу — важный игрок для нас.
Мы выбываем из Кубка Италии в полуфинале, как в прошлом году. Нужно работать, чтобы оказаться там, куда мы хотим попасть. Пока мы не достигли своей цели. Но «Интер» восстановил свой авторитет. Мы пугаем соперников и сегодня напугали «Ювентус», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Rai1.
Видеообзор матча «Ювентус» — «Интер»:
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