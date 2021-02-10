Адольфо Гайч: никогда не задумывался о возвращении в Аргентину

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, перешедший в «Беневенто» на правах аренды, рассказал о сложностях адаптации в составе «армейцев» и решении о переходе в итальянский клуб.



«Когда я адаптировался в ЦСКА, ситуация стала сложнее. Я не получал того игрового времени, что в предыдущем клубе. Но я стал чувствовать себя комфортнее, а на трансферном рынке появилась возможность уйти за игровой практикой, чтобы вернуться через полгода или посмотреть, что произойдёт в конце сезона. Когда появился вариант с арендой для получения игрового времени, которого бы у меня не было в ЦСКА, в приоритете было остаться в Европе. Я никогда не задумывался о возвращении в Аргентину», — цитирует Гайча TyC Sports.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.

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