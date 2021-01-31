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Филиппо Индзаги отреагировал на переход Гайча в «Беневенто»

Филиппо Индзаги отреагировал на переход Гайча в «Беневенто»
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги после выездной игры 20-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные потерпели крупное поражение от «Интера» (0:4), высказался о переходе 21-летнего аргентинского форварда Адольфо Гайча из московского ЦСКА на правах аренды.

«К сожалению, у Гайча была продолжительная пауза, он не готов к 90 минутам на поле. Адольфо начнёт тренировки с нами со вторника, 2 февраля. Мы надеемся, что он окажется в числе запасных на матч с «Сампдорией», который состоится в воскресенье, 7 февраля. Мы приобрели и Депаоли, думаю, что до конца окна прибудет кто-то ещё», — приводит слова Индзаги Goal Italia.

Сообщалось, что Гайч арендован на 6 месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.

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