Товарищеский матч «Ротора» и ташкентского «Локомотива» отменён из-за качества раздевалок и поля. Встреча не состоится по инициативе клуба из Узбекистана.



«Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры. Тренерский штаб «Локомотива» не смутил проделанный путь на автобусе в 70 км из соседнего города», — сообщает пресс-служба «Ротора» в своём «твиттере».



Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.

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