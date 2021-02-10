Павлюченко: Кан так посмотрел, что я хотел сказать тренеру: «Меняйте меня быстрее»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о «Баварии», а также поделился воспоминаниями о встрече с мюнхенцами и их легендарным вратарём Оливером Каном во времена выступления за московский «Спартак».



«В «Баварии» менялись поколения, но стиль оставался всегда: эта машина выносила всех, и, играя не так ярко, как «Барселона» и «Реал», они всё равно добивались результата. Соглашусь, что «Бавария» — фаворит, но сейчас в футбол научились играть примерно все.



Помню, мы со «Спартаком» мощно играли против «Баварии» в Лиге чемпионов — бились на выезде, дома сыграли 2:2. Мне запомнилось, как мы подавали угловой, Оливер Кан на меня так посмотрел, что я хотел повернуться к тренеру и сказать: «Меняйте меня быстрее», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

О чём говорят футболисты. Павлюченко и Кэхилл берут друг у друга интервью про страх и вино Вспоминают худший английский стадион и проходят тест на знание РПЛ.