Павлюченко: Кан так посмотрел, что я хотел сказать тренеру: «Меняйте меня быстрее»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о «Баварии», а также поделился воспоминаниями о встрече с мюнхенцами и их легендарным вратарём Оливером Каном во времена выступления за московский «Спартак».
«В «Баварии» менялись поколения, но стиль оставался всегда: эта машина выносила всех, и, играя не так ярко, как «Барселона» и «Реал», они всё равно добивались результата. Соглашусь, что «Бавария» — фаворит, но сейчас в футбол научились играть примерно все.
Помню, мы со «Спартаком» мощно играли против «Баварии» в Лиге чемпионов — бились на выезде, дома сыграли 2:2. Мне запомнилось, как мы подавали угловой, Оливер Кан на меня так посмотрел, что я хотел повернуться к тренеру и сказать: «Меняйте меня быстрее», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 10 февраля 2021
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