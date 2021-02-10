Павлюченко: Видич для меня — один из лучших. Он и Фердинанд — пара убийц

Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко поделился мнением об экс-партнёре по «Спартаку» и сопернике по чемпионату Англии защитнике Неманье Видиче, выступавшем за «Манчестер Юнайтед».



«С Видичем играл в «Спартаке», потом пересекались в Англии — он для меня один из лучших, наверху с ним шансов не было вообще, внизу тоже сложно, ведь он читает игру, успевает и в подкатах, и в игре головой. Фердинанд-Видич — вообще пара убийц», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» летом 2008 года. Сумма трансфера составила € 17,4 млн. В составе «шпор» Роман провёл 78 матчей и забил 21 гол.