Экс-игрок ЦСКА Хосонов: не любил Вернблума. На сборах убивал слишком сильно

Бывший полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, ныне выступающий за «Аланию», поделился воспоминаниями о давлении со стороны экс-партнёра по московскому клубу Понтуса Вернблума.



«Вернблум буллил Тикнизяна? Такое было. На сборах убивал слишком сильно. Понтуса я не любил. Один на один ничего тебе не говорил, только при ком-то. Да, он мотор команды, заводил в любой момент, но как человек вообще мне не нравился. На меня наорать тоже мог. Я воспринимал без нервов — что на него обижаться? Первое время я не мог ему возразить — за такое нас, когда мы только попали в основу, могли ругать: «Что ты старшим отвечаешь?» И сам Вернблум: «Это кто тут разговорился?» Но затем все привыкли и перестали бояться. Сейчас бы я вообще на равных отвечал.



Честно — да, Понтус так относился только к молодёжи. Может, это из-за менталитета: не хотел проигрывать, темпераментный. Но старшим ничего не говорил. За нас всегда заступался Игнашевич. Мы с Чаловым, Астиком Гордюшенко где-то недоработали, Понтус подбегает — а Игнаш видел несправедливость. Всегда рубился: «Ты чего орёшь?» — цитирует Хосонова Sports.ru.

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