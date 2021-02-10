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«Манчестер Сити» близок к покупке бразильского вингера

«Манчестер Сити» близок к покупке бразильского вингера
Футбол / Англия 0
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Фланговый нападающий «Флуминенсе» Кайки может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», к приобретению 17-летнего футболиста близок «Манчестер Сити». Ожидается, что сумма трансфера составит € 10 млн, а с учётом бонусов сможет в будущем вырасти до € 17 млн.

Отмечается, что Кайки сможет присоединиться к английскому клубу только в 2022 году, поскольку ему предстоит получать разрешение на работу. Если переход состоится, он сперва присоединится к молодёжной команде манкунианцев.

«Манчестер Сити», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 5 очков и имея матч в запасе.

Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»:

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