«Манчестер Сити» близок к покупке бразильского вингера

Фланговый нападающий «Флуминенсе» Кайки может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», к приобретению 17-летнего футболиста близок «Манчестер Сити». Ожидается, что сумма трансфера составит € 10 млн, а с учётом бонусов сможет в будущем вырасти до € 17 млн.
Отмечается, что Кайки сможет присоединиться к английскому клубу только в 2022 году, поскольку ему предстоит получать разрешение на работу. Если переход состоится, он сперва присоединится к молодёжной команде манкунианцев.
«Манчестер Сити», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 5 очков и имея матч в запасе.
Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»:
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