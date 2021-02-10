«Она значила для меня всё». Юрген Клопп отреагировал на смерть матери

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о смерти своей матери Элизабет, ушедшей из жизни в возрасте 81 года.
«Она значила для меня всё. Это была настоящая мама в лучшем смысле этого слова. Я верующий человек и знаю, что сейчас она в лучшем месте. Я не смог побывать на похоронах из-за того, что сейчас трудные времена. Как только появится возможность, мы почтим её память так, как положено», — цитирует Клоппа schwarzwaelder-bote.de.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стали чемпионами Англии. В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Лестер Сити» (43), «Манчестер Юнайтед» (45) и «Манчестер Сити» (50).
- 10 февраля 2021
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