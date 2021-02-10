Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции

«Монако» объявил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем», который состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе «Стад де Альп» в Гренобле. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск.



Российский полузащитник монегасков Александр Головин не попал в основу своей команды и начнёт встречу на скамейке запасных.



Состав «Монако»: Радослав Маецки, Рубен Агилар, Крислен Матсима, Аксель Дисаси, Фоде Балло-Туре, Софьян Диоп, Элиот Матазо, Сеск Фабрегас, Энцо Мийо, Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри.



На днях Головин стал главным героем матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (4:3). Уже к 12-й минуте встречи 24-летний российский игрок оформил дубль. Впоследствии он сделал хет-трик, а также отдал голевой пас.

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