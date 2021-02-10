Рапино: акция протеста с преклонением колена помогла моей карьере

Американская футболистка Меган Рапино заявила, что поддержка акции против жестокости полиции и расовой несправедливости помогла реанимировать её карьеру.
«То, что я стала на колено в поддержку Колина Каперника, пошло моей карьере на пользу? Вне всяких сомнений. Я была в очень опасной ситуации с точки зрения футбола. Думаю, все говорили: „Хорошо, если она исчезнет из сборной США“. Что касается моей карьеры, я многим обязана Сью. Чтобы вернуться в сборную, нужно было играть гораздо лучше, потому что национальная команда была рада избавиться от «этой стервы».
Мне надоело убеждать людей, что я очень хороша в своей работе. Да я чертовски хороша в своей работе! На поле мы делаем всё, мы хорошие примеры для подражания, приносим прибыль. То, что футбольная федерация пытается противиться курсу, по которому явно движется весь мир, — колоссальная трата времени", — цитирует Рапино GQ.
Рапино стала первой белой профессиональной спортсменкой, которая присоединилась к протесту Каперника против жестокости полиции и расовой несправедливости.
35-летняя Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Бёрд. Спортсменки начали встречаться в 2016 году, а в октябре прошлого года объявили о помолвке.
Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019). Сью Бёрд — четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США.
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