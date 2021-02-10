«Севилья» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Испании
Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Барселоны» на первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Севилья» — «Барселона».
«Севилья»: Боно, Гомес, Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро, Фернандо, Жордан, Ракитич, Сусо, Эн-Несири.
«Барселона»: тер Штеген, Мингеза, Юмтити, Альба, Фирпо, Бускетс, де Йонг, Педри, Дембеле, Гризманн, Месси.
Ответная встреча полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» пройдёт 3 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В другом противостоянии 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Леванте». Первая встреча команд состоится завтра, 11 февраля.
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