Овермарс: «Аякс» отпускает Промеса, потому что он больше не игрок основы

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал информацию о скором переходе нападающего Квинси Промеса в «Спартак».
«Основная причина, по которой отпускаем Промеса, — он больше не является основным игроком «Аякса». Возможно, сейчас самое подходящее время для этого перехода», — цитирует Овермарса Sportnieuws.
Напомним, «Спартак» ведёт переговоры с «Аяксом» о возвращении Промеса. Ранее управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказал о трудностях в переговорах с «Аяксом».
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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