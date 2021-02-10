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«Фиорентина»: всё в порядке, Кокорин будет доступен к следующему матчу

«Фиорентина»: всё в порядке, Кокорин будет доступен к следующему матчу
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче с «Сампдорией».

«Всё в порядке. Кокорин только что закончил тренировку, он будет доступен к следующему матчу», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Фиорентины».

«РБ-Спорт» сообщал, что сегодня, 10 февраля, Кокорин по неизвестной причине досрочно завершил тренировку команды. В воскресенье, 14 февраля, «Фиорентина» встретится с «Сампдорией» в 22-м туре Серии А.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

До этого Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).

Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины»
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