Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку команды, сообщает «РБ-Спорт».
Причина раннего ухода Кокорина с тренировки неизвестна. Кроме того, Франк Рибери и Мартин Касерес занимались по индивидуальной программе. О травмах в стане «Фиорентины» не сообщается.
«Фиорентина» в воскресенье, 14 февраля, встретится с «Сампдорией».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).
Спортивный директор «Фиорентины»: Кокорин может быть очень полезен нам
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