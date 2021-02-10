Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку команды, сообщает «РБ-Спорт».

Причина раннего ухода Кокорина с тренировки неизвестна. Кроме того, Франк Рибери и Мартин Касерес занимались по индивидуальной программе. О травмах в стане «Фиорентины» не сообщается.

«Фиорентина» в воскресенье, 14 февраля, встретится с «Сампдорией».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.



Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).