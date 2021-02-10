Лионель Месси проводит 900-й матч в карьере

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси появился в стартовом составе каталонцев в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Севильей».
Для аргентинца это 900-й матч в карьере. 757 матчей Месси провёл за «Барселону», 142 матча — за сборную Аргентины. В составе «Барселоны» Лионель забил 651 гол, в составе национальной команды — 71 гола.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.
Напомним, ранее в СМИ просочилась информация о финансовых деталях контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Аргентинский форвард был недоволен нарушением конфиденциальности и принял решение покинуть каталонский клуб. Интерес к лидеру сине-гранатовых помимо «ПСЖ» приписывают также «Манчестер Сити».
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