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«Порту» вдевятером пропустил на 12-й добавленной минуте матча с «Брагой» и упустил победу

«Порту» вдевятером пропустил на 12-й добавленной минуте матча с «Брагой» и упустил победу
Футбол / Прочие турниры 0
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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Брага» принимала «Порту». Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счётом 1:1.

«Порту» открыл счёт в матче на 9-й минуте. Гол в свой актив записал Мехди Тареми. На 70-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как арбитр встречи показал прямую красную карточку Луису Диасу. На 7-й компенсированной минуте к матчу «Порту» остался вдевятером после удаления Андреса Урибе. «Браге» удалось спастись от поражения на 12-й добавленной минуте к матчу после точного удара Франсержио.

Ответная полуфинальная встреча Кубка Португалии между «Порту» и «Брагой» пройдёт 3 матча в Порту на стадионе «Драгау».

Действующим победителем турнира является «Порту», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Бенфику».

Кубок Португалии. 1/2 финала. 1-й матч
10 февраля 2021, среда. 23:15 МСК
Брага
Брага
Окончен
1 : 1
Порту
Порту
0:1 Тареми – 9'   1:1 Франсержио – 90+12'
Удаления: нет / Диас – 70', Урибе – 90+7'
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